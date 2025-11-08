Harga EYED Hari Ini

Harga live EYED (EYED) hari ini adalah $ 0.00000105, dengan perubahan 1.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EYED ke USD saat ini adalah $ 0.00000105 per EYED.

EYED saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,783, dengan suplai yang beredar 58.65B EYED. Selama 24 jam terakhir, EYED diperdagangkan antara $ 0.00000104 (low) dan $ 0.00000112 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000793, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EYED bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan +12.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EYED (EYED)

Kapitalisasi Pasar $ 61.78K$ 61.78K $ 61.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.69K$ 72.69K $ 72.69K Suplai Peredaran 58.65B 58.65B 58.65B Total Suplai 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar EYED saat ini adalah $ 61.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EYED adalah 58.65B, dan total suplainya sebesar 69000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.69K.