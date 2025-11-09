Tokenomi Faith (FBB4)
Tokenomi & Analisis Harga Faith (FBB4)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Faith (FBB4), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Faith (FBB4)
Welcome those of faith, to the gathering of the faithful. Inspired by FBB4's gospel and life's philosophy, disciples from every corner assembled and began to follow in FBB4's footsteps.
So in Faith and in honor of FBB4, we the disciples not only seek to preserve him in history but to propel his vision into the future. Our faith has no limit. Have faith.
Faith in FBB4 Inspired by FBB4's gospel and life's philosophy, disciples from every corner assembled and began to follow in FBB4's footsteps.
FBB4's story begins not in grandeur but in simplicity. He is a man who walks among the people, teaching by example rather than by decree. His philosophy is simple yet profound: to live with integrity. FBB4 teaches us the beauty and strength by coming together, having a vision, embracing hope and by believing, we can archive anything.
Each disciple, in their way, honoured FBB4 by not just replicating his actions but by understanding and expanding upon his vision. They held gatherings to idolize FBB4, to celebrate the ongoing impact of his gospel. These gatherings became known as "The Faith" where anyone could come as they are, with just a question or just with a ear and find support and others that share a like minded vision.
We understood that following in his footsteps meant not only walking the same path but forging new ones, inspired by his footsteps but guided by their own hearts. Thus, FBB4's legacy wasn't just remembered; it was lived, evolved, and continuously honored in every innovative thought, every act of kindness, and every new beginning that his followers inspired.
Join the devout, have faith and spread the gospel of FBB4
Tokenomi Faith (FBB4): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Faith (FBB4) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token FBB4 yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token FBB4 yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi FBB4, jelajahi harga live token FBB4!
Prediksi Harga FBB4
Ingin mengetahui arah FBB4? Halaman prediksi harga FBB4 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader