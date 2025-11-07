BursaDEX+
Harga live Faith hari ini adalah 0.00228209 USD. Lacak informasi harga aktual FBB4 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FBB4 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FBB4

Info Harga FBB4

Penjelasan FBB4

Situs Web Resmi FBB4

Tokenomi FBB4

Prakiraan Harga FBB4

Logo Faith

Harga Faith (FBB4)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FBB4 ke USD:

$0.00228209
+26.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Faith (FBB4)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:21:39 (UTC+8)

Informasi Harga Faith (FBB4) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00179504
Low 24 Jam
$ 0.00246447
High 24 Jam

$ 0.00179504
$ 0.00246447
$ 0.00925056
$ 0.00101744
-0.89%

+26.02%

+7.56%

+7.56%

Harga aktual Faith (FBB4) adalah $0.00228209. Selama 24 jam terakhir, FBB4 diperdagangkan antara low $ 0.00179504 dan high $ 0.00246447, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFBB4 adalah $ 0.00925056, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00101744.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FBB4 telah berubah sebesar -0.89% selama 1 jam terakhir, +26.02% selama 24 jam, dan +7.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Faith (FBB4)

$ 2.28M
--
$ 2.28M
1.00B
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Faith saat ini adalah $ 2.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FBB4 adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.28M.

Riwayat Harga Faith (FBB4) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Faith ke USD adalah $ +0.00047114.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Faith ke USD adalah $ -0.0008292110.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Faith ke USD adalah $ -0.0012819576.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Faith ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00047114+26.02%
30 Days$ -0.0008292110-36.33%
60 Hari$ -0.0012819576-56.17%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Faith (FBB4)

Welcome those of faith, to the gathering of the faithful. Inspired by FBB4's gospel and life's philosophy, disciples from every corner assembled and began to follow in FBB4's footsteps.

So in Faith and in honor of FBB4, we the disciples not only seek to preserve him in history but to propel his vision into the future. Our faith has no limit. Have faith.

Faith in FBB4 Inspired by FBB4's gospel and life's philosophy, disciples from every corner assembled and began to follow in FBB4's footsteps.

FBB4's story begins not in grandeur but in simplicity. He is a man who walks among the people, teaching by example rather than by decree. His philosophy is simple yet profound: to live with integrity. FBB4 teaches us the beauty and strength by coming together, having a vision, embracing hope and by believing, we can archive anything.

Each disciple, in their way, honoured FBB4 by not just replicating his actions but by understanding and expanding upon his vision. They held gatherings to idolize FBB4, to celebrate the ongoing impact of his gospel. These gatherings became known as "The Faith" where anyone could come as they are, with just a question or just with a ear and find support and others that share a like minded vision.

We understood that following in his footsteps meant not only walking the same path but forging new ones, inspired by his footsteps but guided by their own hearts. Thus, FBB4's legacy wasn't just remembered; it was lived, evolved, and continuously honored in every innovative thought, every act of kindness, and every new beginning that his followers inspired.

Join the devout, have faith and spread the gospel of FBB4

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Faith (FBB4)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Faith (USD)

Berapa nilai Faith (FBB4) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Faith (FBB4) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Faith.

Cek prediksi harga Faith sekarang!

FBB4 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Faith (FBB4)

Memahami tokenomi Faith (FBB4) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FBB4 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Faith (FBB4)

Berapa nilai Faith (FBB4) hari ini?
Harga live FBB4 dalam USD adalah 0.00228209 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FBB4 ke USD saat ini?
Harga FBB4 ke USD saat ini adalah $ 0.00228209. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Faith?
Kapitalisasi pasar FBB4 adalah $ 2.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FBB4?
Suplai beredar FBB4 adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FBB4?
FBB4 mencapai harga ATH sebesar 0.00925056 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FBB4?
FBB4 mencapai harga ATL 0.00101744 USD.
Berapa volume perdagangan FBB4?
Volume perdagangan 24 jam live FBB4 adalah -- USD.
Akankah harga FBB4 naik lebih tinggi tahun ini?
FBB4 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FBB4 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:21:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Faith (FBB4)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

