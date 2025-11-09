Tokenomi Fallenchungus pinheads (PINHEADS)
Pinheads lore check this out and act accordingly
Every 100M+ coin on Pumpfun has already had its run — Pnut, Goat, Fwog, UFD, Michi, Troll, PFP …all mooners and honored by pumpfun via the app.
But one face never left the pumpfunapp landingpage. Unmoved. Unbonded. The meme that outlasted the market.
Fallenchungus. The MS Paint prophet of 2023. The only meme on Pumpfun’s front page that never sent.
To add up the original artist has literally posted the CA and deactivated his account with 600k followers and millions of impressions on viral tweets few minutes after which makes the story even more bullish.
If you search him or X or reddit you’ll find that he’s hella famous even on youtube with videos that has millions of views
Binance has posted our meme, Pump fun has posted our meme multiple times and bunch of huge accounts.
pinheads — time to join the 100M gang
3.4% supply is locked and it’s been holding strong chart for a week
Should break out and send hard soon once it gets the recognition it deserve
If you like cults and to bag work to millions and millions you should be in Pinheads
What’s more bullish that all top 10 holders have average entry of around 300k and holding since day 1 or 3
So this is ride or die type shit for everyone involved
Tokenomi Fallenchungus pinheads (PINHEADS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Fallenchungus pinheads (PINHEADS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PINHEADS yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PINHEADS yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PINHEADS, jelajahi harga live token PINHEADS!
