Harga live Fallenchungus pinheads hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PINHEADS adalah 24,561 USD. Lacak informasi harga aktual PINHEADS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PINHEADS

Info Harga PINHEADS

Penjelasan PINHEADS

Situs Web Resmi PINHEADS

Tokenomi PINHEADS

Prakiraan Harga PINHEADS

Harga Fallenchungus pinheads (PINHEADS)

Harga Live 1 PINHEADS ke USD:

Grafik Harga Live Fallenchungus pinheads (PINHEADS)
Harga Fallenchungus pinheads Hari Ini

Harga live Fallenchungus pinheads (PINHEADS) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PINHEADS ke USD saat ini adalah -- per PINHEADS.

Fallenchungus pinheads saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,561, dengan suplai yang beredar 973.78M PINHEADS. Selama 24 jam terakhir, PINHEADS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00144179, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PINHEADS bergerak +1.48% dalam satu jam terakhir dan -57.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fallenchungus pinheads (PINHEADS)

Kapitalisasi Pasar Fallenchungus pinheads saat ini adalah $ 24.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PINHEADS adalah 973.78M, dan total suplainya sebesar 999934260.394042. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.22K.

Riwayat Harga Fallenchungus pinheads USD

Riwayat Harga Fallenchungus pinheads (PINHEADS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Fallenchungus pinheads ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fallenchungus pinheads ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fallenchungus pinheads ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fallenchungus pinheads ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.65%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Fallenchungus pinheads

Prediksi Harga Fallenchungus pinheads (PINHEADS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PINHEADS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Fallenchungus pinheads (PINHEADS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Fallenchungus pinheads berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Fallenchungus pinheads (PINHEADS)

Pinheads lore check this out and act accordingly

Every 100M+ coin on Pumpfun has already had its run — Pnut, Goat, Fwog, UFD, Michi, Troll, PFP …all mooners and honored by pumpfun via the app.

But one face never left the pumpfunapp landingpage. Unmoved. Unbonded. The meme that outlasted the market.

Fallenchungus. The MS Paint prophet of 2023. The only meme on Pumpfun’s front page that never sent.

To add up the original artist has literally posted the CA and deactivated his account with 600k followers and millions of impressions on viral tweets few minutes after which makes the story even more bullish.

If you search him or X or reddit you’ll find that he’s hella famous even on youtube with videos that has millions of views

Binance has posted our meme, Pump fun has posted our meme multiple times and bunch of huge accounts.

pinheads — time to join the 100M gang

3.4% supply is locked and it’s been holding strong chart for a week

Should break out and send hard soon once it gets the recognition it deserve

If you like cults and to bag work to millions and millions you should be in Pinheads

What’s more bullish that all top 10 holders have average entry of around 300k and holding since day 1 or 3

So this is ride or die type shit for everyone involved

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fallenchungus pinheads

Berapa nilai 1 Fallenchungus pinheads pada tahun 2030?
Jika Fallenchungus pinheads tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Fallenchungus pinheads tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.