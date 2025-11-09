Tokenomi FARTHUB (FARTHUB)

Tokenomi FARTHUB (FARTHUB)

Telusuri wawasan utama tentang FARTHUB (FARTHUB), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:32:51 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga FARTHUB (FARTHUB)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk FARTHUB (FARTHUB), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 5.54K
$ 5.54K$ 5.54K
Total Suplai:
$ 999.10M
$ 999.10M$ 999.10M
Suplai yang Beredar: $ 999.10M
$ 999.10M
$ 999.10M$ 999.10M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh): $ 5.54K
$ 5.54K
$ 5.54K$ 5.54K
All-Time High: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Informasi FARTHUB (FARTHUB)

Fart Hub ($FART) — Where Gas Meets Greatness Welcome to Fart Hub, the ultimate decentralized destination for degens who aren't afraid to let it rip. Here, flatulence isn’t just funny — it’s financial. $FART turns every toot into a triumph, powering a movement fueled by laughter, community, and the raw power of gas. 🔥 Why $FART? Sacred whoopee cushion culture Every puff is a performance Built on pure meme energy No utility, just vibes (and maybe some beans) Join the Fart Hub revolution — because in this economy, even your gas has value.

Situs Web Resmi:
https://farthub.carrd.co

Tokenomi FARTHUB (FARTHUB): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi FARTHUB (FARTHUB) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FARTHUB yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FARTHUB yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FARTHUB, jelajahi harga live token FARTHUB!

