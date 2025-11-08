Harga FARTHUB Hari Ini

Harga live FARTHUB (FARTHUB) hari ini adalah $ 0.00000555, dengan perubahan 3.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FARTHUB ke USD saat ini adalah $ 0.00000555 per FARTHUB.

FARTHUB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,544.52, dengan suplai yang beredar 999.12M FARTHUB. Selama 24 jam terakhir, FARTHUB diperdagangkan antara $ 0.00000527 (low) dan $ 0.00000555 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00007734, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000527.

Dalam kinerja jangka pendek, FARTHUB bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -14.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FARTHUB (FARTHUB)

Kapitalisasi Pasar $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Suplai Peredaran 999.12M 999.12M 999.12M Total Suplai 999,115,787.642471 999,115,787.642471 999,115,787.642471

Kapitalisasi Pasar FARTHUB saat ini adalah $ 5.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FARTHUB adalah 999.12M, dan total suplainya sebesar 999115787.642471. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.54K.