Tokenomi GetTheGirl (GTG)

Tokenomi GetTheGirl (GTG)

Telusuri wawasan utama tentang GetTheGirl (GTG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:57:59 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga GetTheGirl (GTG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk GetTheGirl (GTG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 34.79K
$ 34.79K$ 34.79K
Total Suplai:
$ 822.71M
$ 822.71M$ 822.71M
Suplai yang Beredar:
$ 822.71M
$ 822.71M$ 822.71M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 34.79K
$ 34.79K$ 34.79K
All-Time High:
$ 0.00128154
$ 0.00128154$ 0.00128154
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi GetTheGirl (GTG)

GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.

Situs Web Resmi:
https://getthegirl.io/
Whitepaper:
https://getthegirl.io/whitepaper/

Tokenomi GetTheGirl (GTG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi GetTheGirl (GTG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GTG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GTG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GTG, jelajahi harga live token GTG!

Prediksi Harga GTG

Ingin mengetahui arah GTG? Halaman prediksi harga GTG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi