GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.
Tokenomi GetTheGirl (GTG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi GetTheGirl (GTG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token GTG yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token GTG yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi GTG, jelajahi harga live token GTG!
Prediksi Harga GTG
Ingin mengetahui arah GTG? Halaman prediksi harga GTG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
