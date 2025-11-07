Harga GetTheGirl Hari Ini

Harga live GetTheGirl (GTG) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GTG ke USD saat ini adalah -- per GTG.

GetTheGirl saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,398, dengan suplai yang beredar 822.71M GTG. Selama 24 jam terakhir, GTG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00128154, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GTG bergerak -0.11% dalam satu jam terakhir dan -83.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GetTheGirl (GTG)

Kapitalisasi Pasar $ 64.40K$ 64.40K $ 64.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.40K$ 64.40K $ 64.40K Suplai Peredaran 822.71M 822.71M 822.71M Total Suplai 822,713,514.237148 822,713,514.237148 822,713,514.237148

