Tokenomi GIGAGIRL (GIGI)
Tokenomi & Analisis Harga GIGAGIRL (GIGI)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk GIGAGIRL (GIGI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi GIGAGIRL (GIGI)
GIGAGIRL ($GIGI) on Solana is an exciting and unique project with the tagline "Where Girls Go Giga & Degens Follow." It blends meme-coin culture with vibrant crypto communities, creating an energetic and fun ecosystem. By holding $GIGI tokens, users can earn GIGACHAD (GIGA) as a reward, incentivizing active participation. Built on Solana’s fast and low-cost blockchain, GIGAGIRL offers seamless transactions and aims to foster a strong, dynamic community in the DeFi and NFT space. With a focus on pop culture and humor, it appeals to degens and meme-coin enthusiasts. If you’re looking for a fun, high-potential project, $GIGI is worth checking out!
Tokenomi GIGAGIRL (GIGI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi GIGAGIRL (GIGI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token GIGI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token GIGI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi GIGI, jelajahi harga live token GIGI!
Prediksi Harga GIGI
Ingin mengetahui arah GIGI? Halaman prediksi harga GIGI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader