Tokenomi GIGAGIRL (GIGI)

Telusuri wawasan utama tentang GIGAGIRL (GIGI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:58:06 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga GIGAGIRL (GIGI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk GIGAGIRL (GIGI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 58.54K
Total Suplai:
$ 997.00M
Suplai yang Beredar:
$ 997.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 58.54K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi GIGAGIRL (GIGI)

GIGAGIRL ($GIGI) on Solana is an exciting and unique project with the tagline "Where Girls Go Giga & Degens Follow." It blends meme-coin culture with vibrant crypto communities, creating an energetic and fun ecosystem. By holding $GIGI tokens, users can earn GIGACHAD (GIGA) as a reward, incentivizing active participation. Built on Solana’s fast and low-cost blockchain, GIGAGIRL offers seamless transactions and aims to foster a strong, dynamic community in the DeFi and NFT space. With a focus on pop culture and humor, it appeals to degens and meme-coin enthusiasts. If you’re looking for a fun, high-potential project, $GIGI is worth checking out!

Situs Web Resmi:
https://gigagirl.space/

Tokenomi GIGAGIRL (GIGI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi GIGAGIRL (GIGI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GIGI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GIGI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GIGI, jelajahi harga live token GIGI!

Prediksi Harga GIGI

Ingin mengetahui arah GIGI? Halaman prediksi harga GIGI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
