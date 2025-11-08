Harga GIGAGIRL Hari Ini

Harga live GIGAGIRL (GIGI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIGI ke USD saat ini adalah -- per GIGI.

GIGAGIRL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,855, dengan suplai yang beredar 997.00M GIGI. Selama 24 jam terakhir, GIGI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GIGI bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -36.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GIGAGIRL (GIGI)

Kapitalisasi Pasar $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K Suplai Peredaran 997.00M 997.00M 997.00M Total Suplai 996,998,983.399784 996,998,983.399784 996,998,983.399784

