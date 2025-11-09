Tokenomi GIVEBACK (GBACK)

Tokenomi GIVEBACK (GBACK)

Telusuri wawasan utama tentang GIVEBACK (GBACK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:29:10 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga GIVEBACK (GBACK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk GIVEBACK (GBACK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 331.85K
$ 331.85K
Total Suplai:
$ 999.93M
$ 999.93M
Suplai yang Beredar:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 331.85K
$ 331.85K
All-Time High:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00033187
$ 0.00033187

Informasi GIVEBACK (GBACK)

Give Back Coin $GBACK transforms how the world funds relief and humanitarian aid. By combining blockchain transparency, community power, and sustainable funding through creator rewards. GiveBack Coin is a purpose-driven cryptocurrency designed to combine blockchain technology with real-world generosity. The project’s mission is to turn everyday crypto activity trading, holding, and community growth into meaningful social impact.

Unlike traditional cryptocurrencies focused purely on profit, GiveBack Coin dedicates up to 50% of its profits to charitable donations and community aid projects, such as feeding the homeless, supporting humanitarian efforts, and funding local outreach programs.

Built on the Solana blockchain, GiveBack Coin offers fast, low-cost, and transparent transactions, ensuring that every contribution and donation is traceable and accountable. The community also plays a central role holders can help vote on which causes and charities receive support

Situs Web Resmi:
https://givebackcoin.fun/

Tokenomi GIVEBACK (GBACK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi GIVEBACK (GBACK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GBACK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GBACK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GBACK, jelajahi harga live token GBACK!

Prediksi Harga GBACK

Ingin mengetahui arah GBACK? Halaman prediksi harga GBACK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

