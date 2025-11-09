Tokenomi Gunda (GUNDA)

Telusuri wawasan utama tentang Gunda (GUNDA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:31:23 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Gunda (GUNDA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Gunda (GUNDA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 517.85K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 517.85K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00051785
Informasi Gunda (GUNDA)

Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding.

Situs Web Resmi:
https://basedgunda.com/

Tokenomi Gunda (GUNDA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Gunda (GUNDA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GUNDA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GUNDA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GUNDA, jelajahi harga live token GUNDA!

Prediksi Harga GUNDA

Ingin mengetahui arah GUNDA? Halaman prediksi harga GUNDA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

