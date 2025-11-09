Tokenomi Hydrated Dollar (HOLLAR)

Telusuri wawasan utama tentang Hydrated Dollar (HOLLAR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:39:17 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Hydrated Dollar (HOLLAR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Hydrated Dollar (HOLLAR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M
Total Suplai:
$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M
Suplai yang Beredar:
$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M
All-Time High:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
All-Time Low:
$ 0.976486
$ 0.976486$ 0.976486
Harga Saat Ini:
$ 0.997628
$ 0.997628$ 0.997628

Informasi Hydrated Dollar (HOLLAR)

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

Situs Web Resmi:
https://app.hydration.net/

Tokenomi Hydrated Dollar (HOLLAR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Hydrated Dollar (HOLLAR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token HOLLAR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token HOLLAR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi HOLLAR, jelajahi harga live token HOLLAR!

Prediksi Harga HOLLAR

Ingin mengetahui arah HOLLAR? Halaman prediksi harga HOLLAR kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

