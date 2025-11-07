BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Hydrated Dollar hari ini adalah 0.997793 USD. Lacak informasi harga aktual HOLLAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOLLAR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Hydrated Dollar hari ini adalah 0.997793 USD. Lacak informasi harga aktual HOLLAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOLLAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOLLAR

Info Harga HOLLAR

Penjelasan HOLLAR

Situs Web Resmi HOLLAR

Tokenomi HOLLAR

Prakiraan Harga HOLLAR

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hydrated Dollar

Harga Hydrated Dollar (HOLLAR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HOLLAR ke USD:

$0.997793
$0.997793$0.997793
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Hydrated Dollar (HOLLAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:28:21 (UTC+8)

Informasi Harga Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.997196
$ 0.997196$ 0.997196
Low 24 Jam
$ 0.998052
$ 0.998052$ 0.998052
High 24 Jam

$ 0.997196
$ 0.997196$ 0.997196

$ 0.998052
$ 0.998052$ 0.998052

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.976486
$ 0.976486$ 0.976486

-0.00%

+0.01%

-0.11%

-0.11%

Harga aktual Hydrated Dollar (HOLLAR) adalah $0.997793. Selama 24 jam terakhir, HOLLAR diperdagangkan antara low $ 0.997196 dan high $ 0.998052, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOLLAR adalah $ 1.019, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.976486.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOLLAR telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, +0.01% selama 24 jam, dan -0.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hydrated Dollar (HOLLAR)

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

3.46M
3.46M 3.46M

3,464,592.0
3,464,592.0 3,464,592.0

Kapitalisasi Pasar Hydrated Dollar saat ini adalah $ 3.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOLLAR adalah 3.46M, dan total suplainya sebesar 3464592.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.46M.

Riwayat Harga Hydrated Dollar (HOLLAR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hydrated Dollar ke USD adalah $ +0.0001297.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hydrated Dollar ke USD adalah $ +0.0035984406.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hydrated Dollar ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hydrated Dollar ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001297+0.01%
30 Days$ +0.0035984406+0.36%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Hydrated Dollar (HOLLAR)

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hydrated Dollar (HOLLAR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hydrated Dollar (USD)

Berapa nilai Hydrated Dollar (HOLLAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hydrated Dollar (HOLLAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hydrated Dollar.

Cek prediksi harga Hydrated Dollar sekarang!

HOLLAR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hydrated Dollar (HOLLAR)

Memahami tokenomi Hydrated Dollar (HOLLAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOLLAR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hydrated Dollar (HOLLAR)

Berapa nilai Hydrated Dollar (HOLLAR) hari ini?
Harga live HOLLAR dalam USD adalah 0.997793 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOLLAR ke USD saat ini?
Harga HOLLAR ke USD saat ini adalah $ 0.997793. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hydrated Dollar?
Kapitalisasi pasar HOLLAR adalah $ 3.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOLLAR?
Suplai beredar HOLLAR adalah 3.46M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOLLAR?
HOLLAR mencapai harga ATH sebesar 1.019 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOLLAR?
HOLLAR mencapai harga ATL 0.976486 USD.
Berapa volume perdagangan HOLLAR?
Volume perdagangan 24 jam live HOLLAR adalah -- USD.
Akankah harga HOLLAR naik lebih tinggi tahun ini?
HOLLAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOLLAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:28:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hydrated Dollar (HOLLAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,996.00
$100,996.00$100,996.00

-0.99%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.69
$3,308.69$3,308.69

+0.26%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0933
$1.0933$1.0933

+27.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-0.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,996.00
$100,996.00$100,996.00

-0.99%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.69
$3,308.69$3,308.69

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-0.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2002
$2.2002$2.2002

-1.53%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$958.24
$958.24$958.24

+2.63%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.690
$4.690$4.690

+369.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008230
$0.008230$0.008230

+285.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002821
$0.00002821$0.00002821

+161.93%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.9000
$14.9000$14.9000

+143.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0954
$0.0954$0.0954

+90.80%