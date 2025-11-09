Tokenomi InfluenceHer (INFLU)
Tokenomi & Analisis Harga InfluenceHer (INFLU)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk InfluenceHer (INFLU), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi InfluenceHer (INFLU)
The creator economy is evolving, and InfluenceHer is at the forefront of this transformation. We are building a Web3-powered ecosystem that merges the proven profitability of OnlyFans management with cutting-edge blockchain technology. Our mission is to empower creators, offer passive income opportunities to investors, and redefine what’s possible in digital content monetization.
Transparency: Daily earnings via Telegram bot.
Sustainability: A token economy backed by creator revenue.
Utility-First: $INFLU is designed to reward stakeholders based on platform performance.
Community-Driven: We offer opportunities for both investors and newcomers to participate in the creator economy.
Tokenomi InfluenceHer (INFLU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi InfluenceHer (INFLU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token INFLU yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token INFLU yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi INFLU, jelajahi harga live token INFLU!
Prediksi Harga INFLU
Ingin mengetahui arah INFLU? Halaman prediksi harga INFLU kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader