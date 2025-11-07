BursaDEX+
Harga live InfluenceHer hari ini adalah 0.00008989 USD. Kapitalisasi pasar INFLU adalah 88,337 USD. Lacak informasi harga aktual INFLU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live InfluenceHer hari ini adalah 0.00008989 USD. Kapitalisasi pasar INFLU adalah 88,337 USD. Lacak informasi harga aktual INFLU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga InfluenceHer (INFLU)

Harga Live 1 INFLU ke USD:

-13.50%1D
Grafik Harga Live InfluenceHer (INFLU)
Harga InfluenceHer Hari Ini

Harga live InfluenceHer (INFLU) hari ini adalah $ 0.00008989, dengan perubahan 14.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INFLU ke USD saat ini adalah $ 0.00008989 per INFLU.

InfluenceHer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,337, dengan suplai yang beredar 982.77M INFLU. Selama 24 jam terakhir, INFLU diperdagangkan antara $ 0.00008983 (low) dan $ 0.00010502 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00057565, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006745.

Dalam kinerja jangka pendek, INFLU bergerak -1.52% dalam satu jam terakhir dan -39.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar InfluenceHer (INFLU)

Kapitalisasi Pasar InfluenceHer saat ini adalah $ 88.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar INFLU adalah 982.77M, dan total suplainya sebesar 982772609.5357322. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.34K.

Riwayat Harga InfluenceHer USD

Riwayat Harga InfluenceHer (INFLU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga InfluenceHer ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga InfluenceHer ke USD adalah $ -0.0000559066.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga InfluenceHer ke USD adalah $ -0.0000690530.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga InfluenceHer ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-14.25%
30 Days$ -0.0000559066-62.19%
60 Hari$ -0.0000690530-76.81%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk InfluenceHer

Prediksi Harga InfluenceHer (INFLU) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target INFLU pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga InfluenceHer (INFLU) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga InfluenceHer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan InfluenceHer (INFLU)

The creator economy is evolving, and InfluenceHer is at the forefront of this transformation. We are building a Web3-powered ecosystem that merges the proven profitability of OnlyFans management with cutting-edge blockchain technology. Our mission is to empower creators, offer passive income opportunities to investors, and redefine what’s possible in digital content monetization.

Transparency: Daily earnings via Telegram bot.

Sustainability: A token economy backed by creator revenue.

Utility-First: $INFLU is designed to reward stakeholders based on platform performance.

Community-Driven: We offer opportunities for both investors and newcomers to participate in the creator economy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya InfluenceHer (INFLU)

Berapa nilai 1 InfluenceHer pada tahun 2030?
Jika InfluenceHer tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga InfluenceHer tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
