What is Klima Protocol? Klima Protocol is a redesigned decentralized carbon market aimed at enhancing carbon pricing, retirement, and offset mechanisms. At the core of Klima Protocol is the Autonomous Asset Manager (AAM) that facilitates pricing and liquidity for tokenized carbon assets via $kVCM and $K2. Together, the AAM and two-token model ensure that pricing emerges internally from supply, demand, and user governance, not external liquidity pools. Klima Protocol charges no fees to its users and all value created flows entirely back to the network’s participants via programmatic incentives and portfolio value.
Tokenomi Klima Protocol K2 (K2): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Klima Protocol K2 (K2) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token K2 yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token K2 yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi K2, jelajahi harga live token K2!
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
