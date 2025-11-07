BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Klima Protocol K2 hari ini adalah 0.090158 USD. Lacak informasi harga aktual K2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga K2 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Klima Protocol K2 hari ini adalah 0.090158 USD. Lacak informasi harga aktual K2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga K2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang K2

Info Harga K2

Penjelasan K2

Whitepaper K2

Situs Web Resmi K2

Tokenomi K2

Prakiraan Harga K2

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Klima Protocol K2

Harga Klima Protocol K2 (K2)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 K2 ke USD:

$0.090158
$0.090158$0.090158
-4.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Klima Protocol K2 (K2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:54:58 (UTC+8)

Informasi Harga Klima Protocol K2 (K2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.089229
$ 0.089229$ 0.089229
Low 24 Jam
$ 0.094812
$ 0.094812$ 0.094812
High 24 Jam

$ 0.089229
$ 0.089229$ 0.089229

$ 0.094812
$ 0.094812$ 0.094812

$ 0.103337
$ 0.103337$ 0.103337

$ 0.08383
$ 0.08383$ 0.08383

--

-4.60%

--

--

Harga aktual Klima Protocol K2 (K2) adalah $0.090158. Selama 24 jam terakhir, K2 diperdagangkan antara low $ 0.089229 dan high $ 0.094812, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highK2 adalah $ 0.103337, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08383.

Dalam hal kinerja jangka pendek, K2 telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -4.60% selama 24 jam, dan -- dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Klima Protocol K2 (K2)

$ 631.11K
$ 631.11K$ 631.11K

--
----

$ 9.02M
$ 9.02M$ 9.02M

7.00M
7.00M 7.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Klima Protocol K2 saat ini adalah $ 631.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar K2 adalah 7.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.02M.

Riwayat Harga Klima Protocol K2 (K2) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Klima Protocol K2 ke USD adalah $ -0.0043522907912633.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Klima Protocol K2 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Klima Protocol K2 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Klima Protocol K2 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0043522907912633-4.60%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Klima Protocol K2 (K2)

What is Klima Protocol? Klima Protocol is a redesigned decentralized carbon market aimed at enhancing carbon pricing, retirement, and offset mechanisms. At the core of Klima Protocol is the Autonomous Asset Manager (AAM) that facilitates pricing and liquidity for tokenized carbon assets via $kVCM and $K2. Together, the AAM and two-token model ensure that pricing emerges internally from supply, demand, and user governance, not external liquidity pools. Klima Protocol charges no fees to its users and all value created flows entirely back to the network’s participants via programmatic incentives and portfolio value.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Klima Protocol K2 (K2)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Klima Protocol K2 (USD)

Berapa nilai Klima Protocol K2 (K2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Klima Protocol K2 (K2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Klima Protocol K2.

Cek prediksi harga Klima Protocol K2 sekarang!

K2 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Klima Protocol K2 (K2)

Memahami tokenomi Klima Protocol K2 (K2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token K2 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Klima Protocol K2 (K2)

Berapa nilai Klima Protocol K2 (K2) hari ini?
Harga live K2 dalam USD adalah 0.090158 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga K2 ke USD saat ini?
Harga K2 ke USD saat ini adalah $ 0.090158. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Klima Protocol K2?
Kapitalisasi pasar K2 adalah $ 631.11K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar K2?
Suplai beredar K2 adalah 7.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) K2?
K2 mencapai harga ATH sebesar 0.103337 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) K2?
K2 mencapai harga ATL 0.08383 USD.
Berapa volume perdagangan K2?
Volume perdagangan 24 jam live K2 adalah -- USD.
Akankah harga K2 naik lebih tinggi tahun ini?
K2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga K2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:54:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Klima Protocol K2 (K2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,437.18
$100,437.18$100,437.18

-1.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,256.82
$3,256.82$3,256.82

-1.30%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0436
$1.0436$1.0436

+21.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.70
$153.70$153.70

-1.42%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,437.18
$100,437.18$100,437.18

-1.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,256.82
$3,256.82$3,256.82

-1.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.70
$153.70$153.70

-1.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1872
$2.1872$2.1872

-2.11%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$942.98
$942.98$942.98

+1.00%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014991
$0.00014991$0.00014991

+2,898.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.197
$4.197$4.197

+319.70%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$24.6251
$24.6251$24.6251

+303.02%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008136
$0.008136$0.008136

+281.25%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004057
$0.00004057$0.00004057

+276.69%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008756
$0.008756$0.008756

+118.90%