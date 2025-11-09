Tokenomi Kylie (KYLIE)
Tokenomi & Analisis Harga Kylie (KYLIE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Kylie (KYLIE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Kylie (KYLIE)
Kylie (KYLIE) is the world’s first AI influencer token on Base, blending artificial intelligence, social media culture, and blockchain innovation. More than a meme, Kylie is a fully digital personality who drives conversation, trends, and community engagement across platforms.
The token represents access to her growing digital ecosystem—where AI influence meets crypto culture. Whether fueling viral moments, sparking innovation, or building new digital-first experiences, KYLIE is more than a coin—it’s a movement redefining influence in the Web3 age.
Tokenomi Kylie (KYLIE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Kylie (KYLIE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token KYLIE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token KYLIE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi KYLIE, jelajahi harga live token KYLIE!
