Tokenomi Kylie (KYLIE)

Telusuri wawasan utama tentang Kylie (KYLIE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:20:29 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Kylie (KYLIE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Kylie (KYLIE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 539.82K
$ 539.82K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 539.82K
$ 539.82K
All-Time High:
$ 0.00134643
$ 0.00134643
All-Time Low:
$ 0.00000543
$ 0.00000543
Harga Saat Ini:
$ 0.00051746
$ 0.00051746

Informasi Kylie (KYLIE)

Kylie (KYLIE) is the world’s first AI influencer token on Base, blending artificial intelligence, social media culture, and blockchain innovation. More than a meme, Kylie is a fully digital personality who drives conversation, trends, and community engagement across platforms.

The token represents access to her growing digital ecosystem—where AI influence meets crypto culture. Whether fueling viral moments, sparking innovation, or building new digital-first experiences, KYLIE is more than a coin—it’s a movement redefining influence in the Web3 age.

Situs Web Resmi:
https://kyliebykaito.com/

Tokenomi Kylie (KYLIE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Kylie (KYLIE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token KYLIE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token KYLIE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi KYLIE, jelajahi harga live token KYLIE!

Prediksi Harga KYLIE

Ingin mengetahui arah KYLIE? Halaman prediksi harga KYLIE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

