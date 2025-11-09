Tokenomi Lion Cat (LCAT)
Informasi Lion Cat (LCAT)
LCAT (Lion CAT) is a community-driven meme coin on BNB chain bringing together crypto enthusiasts with a bold and adventurous spirit. Inspired by the strength of lions, LCAT aims to create a fun, engaging experience while building a dedicated community and reaching new heights in the crypto space!
Destined for the Stars Now, with his ship nearly complete and his courage fully intact, Leo is ready. His sights are set on the Moon, and nothing will stand in his way. As he looks up at the night sky, his lion mane flowing in the gentle breeze, Leo knows that his destiny lies among the stars, Leo the Lion Cat is not just building a ship; he’s building a legacy. Soon, the world will know the tale of the cat who became a lion and roared his way to the Moon.
Tokenomi Lion Cat (LCAT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Lion Cat (LCAT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token LCAT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token LCAT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi LCAT, jelajahi harga live token LCAT!
