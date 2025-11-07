BursaDEX+
Harga live Lion Cat hari ini adalah 0.00981531 USD. Lacak informasi harga aktual LCAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LCAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LCAT

Info Harga LCAT

Penjelasan LCAT

Whitepaper LCAT

Situs Web Resmi LCAT

Tokenomi LCAT

Prakiraan Harga LCAT

Logo Lion Cat

Harga Lion Cat (LCAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LCAT ke USD:

$0.00981531
+1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Lion Cat (LCAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:25:36 (UTC+8)

Informasi Harga Lion Cat (LCAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00948503
Low 24 Jam
$ 0.00994553
High 24 Jam

$ 0.00948503
$ 0.00994553
$ 0.124549
$ 0.00714619
+0.21%

+1.35%

-1.14%

-1.14%

Harga aktual Lion Cat (LCAT) adalah $0.00981531. Selama 24 jam terakhir, LCAT diperdagangkan antara low $ 0.00948503 dan high $ 0.00994553, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLCAT adalah $ 0.124549, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00714619.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LCAT telah berubah sebesar +0.21% selama 1 jam terakhir, +1.35% selama 24 jam, dan -1.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lion Cat (LCAT)

$ 5.08M
--
$ 5.89M
517.50M
600,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Lion Cat saat ini adalah $ 5.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LCAT adalah 517.50M, dan total suplainya sebesar 600000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.89M.

Riwayat Harga Lion Cat (LCAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Lion Cat ke USD adalah $ +0.00013105.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Lion Cat ke USD adalah $ -0.0012747457.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Lion Cat ke USD adalah $ -0.0013925539.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Lion Cat ke USD adalah $ -0.002066805403734897.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013105+1.35%
30 Days$ -0.0012747457-12.98%
60 Hari$ -0.0013925539-14.18%
90 Hari$ -0.002066805403734897-17.39%

Apa yang dimaksud dengan Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion CAT) is a community-driven meme coin on BNB chain bringing together crypto enthusiasts with a bold and adventurous spirit. Inspired by the strength of lions, LCAT aims to create a fun, engaging experience while building a dedicated community and reaching new heights in the crypto space!

Destined for the Stars Now, with his ship nearly complete and his courage fully intact, Leo is ready. His sights are set on the Moon, and nothing will stand in his way. As he looks up at the night sky, his lion mane flowing in the gentle breeze, Leo knows that his destiny lies among the stars, Leo the Lion Cat is not just building a ship; he’s building a legacy. Soon, the world will know the tale of the cat who became a lion and roared his way to the Moon.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Lion Cat (LCAT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Lion Cat (USD)

Berapa nilai Lion Cat (LCAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lion Cat (LCAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lion Cat.

Cek prediksi harga Lion Cat sekarang!

LCAT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Lion Cat (LCAT)

Memahami tokenomi Lion Cat (LCAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LCAT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Lion Cat (LCAT)

Berapa nilai Lion Cat (LCAT) hari ini?
Harga live LCAT dalam USD adalah 0.00981531 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LCAT ke USD saat ini?
Harga LCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00981531. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lion Cat?
Kapitalisasi pasar LCAT adalah $ 5.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LCAT?
Suplai beredar LCAT adalah 517.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LCAT?
LCAT mencapai harga ATH sebesar 0.124549 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LCAT?
LCAT mencapai harga ATL 0.00714619 USD.
Berapa volume perdagangan LCAT?
Volume perdagangan 24 jam live LCAT adalah -- USD.
Akankah harga LCAT naik lebih tinggi tahun ini?
LCAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LCAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:25:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lion Cat (LCAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

