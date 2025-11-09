Tokenomi mascot of the trenches (RUG)

Telusuri wawasan utama tentang mascot of the trenches (RUG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:22:55 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga mascot of the trenches (RUG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk mascot of the trenches (RUG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 261.71K
Total Suplai:
$ 999.11M
Suplai yang Beredar:
$ 999.11M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 261.71K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00026194
Informasi mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

Situs Web Resmi:
https://rugrugrug.me/

Tokenomi mascot of the trenches (RUG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi mascot of the trenches (RUG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RUG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RUG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RUG, jelajahi harga live token RUG!

Prediksi Harga RUG

Ingin mengetahui arah RUG? Halaman prediksi harga RUG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

