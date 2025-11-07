Informasi Harga mascot of the trenches (RUG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) +0.16% Perubahan Harga (1 Hari) -8.12% Perubahan Harga (7H) +40.83% Perubahan Harga (7H) +40.83%

Harga aktual mascot of the trenches (RUG) adalah --. Selama 24 jam terakhir, RUG diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRUG adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RUG telah berubah sebesar +0.16% selama 1 jam terakhir, -8.12% selama 24 jam, dan +40.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar mascot of the trenches (RUG)

Kapitalisasi Pasar $ 200.81K$ 200.81K $ 200.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 200.81K$ 200.81K $ 200.81K Suplai Peredaran 999.11M 999.11M 999.11M Total Suplai 999,111,519.53526 999,111,519.53526 999,111,519.53526

Kapitalisasi Pasar mascot of the trenches saat ini adalah $ 200.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RUG adalah 999.11M, dan total suplainya sebesar 999111519.53526. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 200.81K.