Tokenomi Memesis World (MEMS)

Telusuri wawasan utama tentang Memesis World (MEMS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:47:41 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Memesis World (MEMS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Memesis World (MEMS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 5.89M
$ 5.89M
Total Suplai:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Suplai yang Beredar:
$ 530.00M
$ 530.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 11.33M
$ 11.33M
All-Time High:
$ 0.01219792
$ 0.01219792
All-Time Low:
$ 0.00798364
$ 0.00798364
Harga Saat Ini:
$ 0.01133386
$ 0.01133386

Informasi Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

Situs Web Resmi:
https://memesis.io
Whitepaper:
https://memesis-world.gitbook.io/memesis-world-whitepaper

Tokenomi Memesis World (MEMS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Memesis World (MEMS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MEMS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MEMS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MEMS, jelajahi harga live token MEMS!

Prediksi Harga MEMS

Ingin mengetahui arah MEMS? Halaman prediksi harga MEMS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

