Harga live Memesis World hari ini adalah 0.01133386 USD. Lacak informasi harga aktual MEMS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEMS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Memesis World (MEMS)

Harga Live 1 MEMS ke USD:

$0.01133386
$0.01133386
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Memesis World (MEMS)
Informasi Harga Memesis World (MEMS) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364

0.00%

0.00%

Harga aktual Memesis World (MEMS) adalah $0.01133386. Selama 24 jam terakhir, MEMS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEMS adalah $ 0.01219792, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00798364.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEMS telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Memesis World (MEMS)

$ 5.89M
$ 5.89M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M

530.00M
530.00M

999,999,777.848888
999,999,777.848888

Kapitalisasi Pasar Memesis World saat ini adalah $ 5.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMS adalah 530.00M, dan total suplainya sebesar 999999777.848888. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.33M.

Riwayat Harga Memesis World (MEMS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Memesis World ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Memesis World ke USD adalah $ +0.0005517980.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Memesis World ke USD adalah $ +0.0011571293.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Memesis World ke USD adalah $ +0.000838696543694852.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ +0.0005517980+4.87%
60 Hari$ +0.0011571293+10.21%
90 Hari$ +0.000838696543694852+7.99%

Apa yang dimaksud dengan Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

Sumber Daya Memesis World (MEMS)

Prediksi Harga Memesis World (USD)

Berapa nilai Memesis World (MEMS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Memesis World (MEMS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Memesis World.

Cek prediksi harga Memesis World sekarang!

MEMS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Memesis World (MEMS)

Memahami tokenomi Memesis World (MEMS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEMS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Memesis World (MEMS)

Berapa nilai Memesis World (MEMS) hari ini?
Harga live MEMS dalam USD adalah 0.01133386 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MEMS ke USD saat ini?
Harga MEMS ke USD saat ini adalah $ 0.01133386. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Memesis World?
Kapitalisasi pasar MEMS adalah $ 5.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MEMS?
Suplai beredar MEMS adalah 530.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MEMS?
MEMS mencapai harga ATH sebesar 0.01219792 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MEMS?
MEMS mencapai harga ATL 0.00798364 USD.
Berapa volume perdagangan MEMS?
Volume perdagangan 24 jam live MEMS adalah -- USD.
Akankah harga MEMS naik lebih tinggi tahun ini?
MEMS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MEMS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,872.02

$3,353.84

$1.1514

$157.85

$1.0003

$101,872.02

$3,353.84

$157.85

$2.2275

$969.15

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.785

$0.007873

$14.3055

$0.00002334

$0.0977

