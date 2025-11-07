Apa yang dimaksud dengan Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BANANA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Banana Gun di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Banana Gun dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Banana Gun (USD)

Berapa nilai Banana Gun (BANANA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Banana Gun (BANANA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Banana Gun.

Cek prediksi harga Banana Gun sekarang!

Tokenomi Banana Gun (BANANA)

Memahami tokenomi Banana Gun (BANANA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BANANA sekarang!

Cara membeli Banana Gun (BANANA)

Ingin mengetahui cara membeli Banana Gun? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Banana Gun di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BANANA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Banana Gun

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Banana Gun, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Banana Gun (BANANA) hari ini? Harga live BANANA dalam USD adalah 9.63 USD . Berapa harga BANANA ke USD saat ini? $ 9.63 . Berapa kapitalisasi pasar Banana Gun? Kapitalisasi pasar BANANA adalah $ 38.57M USD . Berapa suplai beredar BANANA? Suplai beredar BANANA adalah 4.01M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BANANA? BANANA mencapai harga ATH sebesar 78.69544217538915 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BANANA? BANANA mencapai harga ATL 4.569006496308376 USD . Berapa volume perdagangan BANANA? Volume perdagangan 24 jam live BANANA adalah $ 1.29M USD .

