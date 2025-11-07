BursaDEX+
Harga live Banana Gun hari ini adalah 9.63 USD. Lacak informasi harga aktual BANANA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BANANA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BANANA

Info Harga BANANA

Penjelasan BANANA

Whitepaper BANANA

Situs Web Resmi BANANA

Tokenomi BANANA

Prakiraan Harga BANANA

Riwayat BANANA

Panduan Membeli BANANA

Konverter BANANA ke Mata Uang Fiat

Spot BANANA

Futures USDT-M BANANA

Logo Banana Gun

Harga Banana Gun(BANANA)

Harga Live 1 BANANA ke USD:

$9.64
+1.68%1D
USD
Grafik Harga Live Banana Gun (BANANA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:27:47 (UTC+8)

Informasi Harga Banana Gun (BANANA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 9.24
Low 24 Jam
$ 10.15
High 24 Jam

$ 9.24
$ 10.15
$ 78.69544217538915
$ 4.569006496308376
+1.68%

+1.68%

-21.97%

-21.97%

Harga aktual Banana Gun (BANANA) adalah $ 9.63. Selama 24 jam terakhir, BANANA diperdagangkan antara low $ 9.24 dan high $ 10.15, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBANANA adalah $ 78.69544217538915, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 4.569006496308376.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BANANA telah berubah sebesar +1.68% selama 1 jam terakhir, +1.68% selama 24 jam, dan -21.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Banana Gun (BANANA)

No.545

$ 38.57M
$ 1.29M
$ 96.30M
4.01M
10,000,000
8,453,073.49463985
40.05%

ETH

Kapitalisasi Pasar Banana Gun saat ini adalah $ 38.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.29M. Suplai beredar BANANA adalah 4.01M, dan total suplainya sebesar 8453073.49463985. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 96.30M.

Riwayat Harga Banana Gun (BANANA) USD

Pantau perubahan harga Banana Gun untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1593+1.68%
30 Days$ -8.47-46.80%
60 Hari$ -9.73-50.26%
90 Hari$ -14.55-60.18%
Perubahan Harga Banana Gun Hari Ini

Hari ini, BANANA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.1593 (+1.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Banana Gun 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -8.47 (-46.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Banana Gun 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BANANA terlihat mengalami perubahan $ -9.73 (-50.26%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Banana Gun 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -14.55 (-60.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Banana Gun (BANANA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Banana Gun sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Banana Gun Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BANANA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Banana Gun di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Banana Gun dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Banana Gun (USD)

Berapa nilai Banana Gun (BANANA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Banana Gun (BANANA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Banana Gun.

Cek prediksi harga Banana Gun sekarang!

Tokenomi Banana Gun (BANANA)

Memahami tokenomi Banana Gun (BANANA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BANANA sekarang!

Cara membeli Banana Gun (BANANA)

Ingin mengetahui cara membeli Banana Gun? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Banana Gun di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BANANA ke Mata Uang Lokal

1 Banana Gun(BANANA) ke VND
253,413.45
A$14.8302
7.3188
8.2818
$9.63
RM40.2534
406.2897
¥1,473.39
ARS$13,976.6931
782.4375
853.8921
Rp160,499.9358
567.5922
￡E.455.4027
R$51.4242
C$13.5783
1,174.9563
13,856.0292
$36,896.4783
R.167.2731
405.0378
T.Sh.23,660.91
Bs2,186.01
$9,081.09
Rs2,721.8232
5,065.6689
฿311.8194
NT$298.3374
د.إ35.3421
Fr7.704
HK$74.8251
֏3,682.512
.د.م89.559
$178.8291
ريال36.1125
Br1,481.9607
KSh1,243.6182
د.أ6.82767
35.4384
лв42.372
kr92.1591
лв16.2747
Ft3,223.9314
203.0967
د.ك2.94678
31.4901
Bs66.447
16.371
SM88.7886
26.0973
Kz8,826.7617
.د.ب3.63051
$9.63
kr62.3061
L253.6542
442.4022
$167.2731
kr98.1297
$17.0451
B/.9.63
K40.446
ر.ق35.0532
дин.978.2154
soʻm116,024.0697
L807.4755
ƒ17.2377
ƒ17.334
$19.26
KM16.2747
Fr28,398.87
$12.519
$9.63
$1,544.1705
38,674.6578
Fr4,044.6
209,347.8219
රු2,935.8981
L163.71
Ar43,378.335
P77.04
148.302
MK16,718.7393
MT615.8385
रु1,364.571
68,295.96
Fr13,973.13
$79.2549
134.82
$370.755
$84.1662
L167.1768
m33.705
د.ت28.49517
$65.1951
Sh33,666.48
Fr5,469.84
$26.001
Fr5,469.84
Fr991.89
P129.5235
$19.3563
$922.9392
Fr1,704.51
$619.3053
د.ج1,256.3298
$21.9564
Fr83,732.85
Q73.7658
$2,014.2108
kr1,213.38

Sumber Daya Banana Gun

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Banana Gun, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Banana Gun
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Banana Gun

Berapa nilai Banana Gun (BANANA) hari ini?
Harga live BANANA dalam USD adalah 9.63 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BANANA ke USD saat ini?
Harga BANANA ke USD saat ini adalah $ 9.63. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Banana Gun?
Kapitalisasi pasar BANANA adalah $ 38.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BANANA?
Suplai beredar BANANA adalah 4.01M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BANANA?
BANANA mencapai harga ATH sebesar 78.69544217538915 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BANANA?
BANANA mencapai harga ATL 4.569006496308376 USD.
Berapa volume perdagangan BANANA?
Volume perdagangan 24 jam live BANANA adalah $ 1.29M USD.
Akankah harga BANANA naik lebih tinggi tahun ini?
BANANA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BANANA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Banana Gun (BANANA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

