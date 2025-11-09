Tokenomi Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Telusuri wawasan utama tentang Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:13:41 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 202.15M
Total Suplai:
$ 200.00M
Suplai yang Beredar:
$ 200.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 202.15M
All-Time High:
$ 1.011
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 1.011
Informasi Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

Situs Web Resmi:
https://midas.app/msyrupusdp
Whitepaper:
https://docs.midas.app/

Tokenomi Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MSYRUPUSDP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MSYRUPUSDP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MSYRUPUSDP, jelajahi harga live token MSYRUPUSDP!


