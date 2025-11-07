BursaDEX+
Harga live Midas msyrupUSDp hari ini adalah 1.01 USD. Lacak informasi harga aktual MSYRUPUSDP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MSYRUPUSDP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MSYRUPUSDP

Info Harga MSYRUPUSDP

Penjelasan MSYRUPUSDP

Whitepaper MSYRUPUSDP

Situs Web Resmi MSYRUPUSDP

Tokenomi MSYRUPUSDP

Prakiraan Harga MSYRUPUSDP

Harga Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Harga Live 1 MSYRUPUSDP ke USD:

$1.01
$1.01$1.01
0.00%1D
Grafik Harga Live Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)
Informasi Harga Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
Low 24 Jam
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
High 24 Jam

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+0.10%

+0.10%

Harga aktual Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) adalah $1.01. Selama 24 jam terakhir, MSYRUPUSDP diperdagangkan antara low $ 1.01 dan high $ 1.01, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMSYRUPUSDP adalah $ 1.01, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MSYRUPUSDP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +0.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$ 202.02M
$ 202.02M$ 202.02M

--
----

$ 202.02M
$ 202.02M$ 202.02M

200.00M
200.00M 200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Kapitalisasi Pasar Midas msyrupUSDp saat ini adalah $ 202.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MSYRUPUSDP adalah 200.00M, dan total suplainya sebesar 199999099.5219583. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 202.02M.

Riwayat Harga Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Midas msyrupUSDp ke USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Midas msyrupUSDp ke USD adalah $ +0.0072002900.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Midas msyrupUSDp ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Midas msyrupUSDp ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Days$ +0.0072002900+0.71%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Midas msyrupUSDp (USD)

Berapa nilai Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Midas msyrupUSDp.

Cek prediksi harga Midas msyrupUSDp sekarang!

MSYRUPUSDP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Memahami tokenomi Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MSYRUPUSDP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Berapa nilai Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) hari ini?
Harga live MSYRUPUSDP dalam USD adalah 1.01 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MSYRUPUSDP ke USD saat ini?
Harga MSYRUPUSDP ke USD saat ini adalah $ 1.01. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Midas msyrupUSDp?
Kapitalisasi pasar MSYRUPUSDP adalah $ 202.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MSYRUPUSDP?
Suplai beredar MSYRUPUSDP adalah 200.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP mencapai harga ATH sebesar 1.01 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MSYRUPUSDP?
Volume perdagangan 24 jam live MSYRUPUSDP adalah -- USD.
Akankah harga MSYRUPUSDP naik lebih tinggi tahun ini?
MSYRUPUSDP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MSYRUPUSDP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

