Telusuri wawasan utama tentang Namimoto Token (NAMT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:07:25 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Namimoto Token (NAMT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Namimoto Token (NAMT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 39.85K
Total Suplai:
$ 992.00M
Suplai yang Beredar:
$ 992.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 39.85K
All-Time High:
$ 0.00223616
All-Time Low:
$ 0.00002476
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Namimoto Token (NAMT)

Namimoto is an Agent Launchpad Platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables anyone to create tokens, audit smart contracts, launch campaigns, and integrate AI-powered agents seamlessly.

Every token created on Namimoto is automatically listed on the Namimoto Board for trading with a bonding curve mechanism to ensure fair launch, price transparency, and liquidity stability.

Vision To democratize token creation and bring AI agents to the blockchain world, allowing everyone to launch and grow their projects easily and securely.

Mission

Provide a user-friendly token launchpad

Deliver contract audit tools for project security

Introduce AI-powered Agents for community and ecosystem growth

Build a decentralized trading and fundraising ecosystem

Situs Web Resmi:
https://namimoto.fun
Whitepaper:
https://namimoto.gitbook.io/

Tokenomi Namimoto Token (NAMT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Namimoto Token (NAMT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NAMT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NAMT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NAMT, jelajahi harga live token NAMT!

Prediksi Harga NAMT

Ingin mengetahui arah NAMT? Halaman prediksi harga NAMT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

