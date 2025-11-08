Harga Namimoto Token Hari Ini

Harga live Namimoto Token (NAMT) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NAMT ke USD saat ini adalah -- per NAMT.

Namimoto Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,223, dengan suplai yang beredar 992.00M NAMT. Selama 24 jam terakhir, NAMT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00223616, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NAMT bergerak -5.71% dalam satu jam terakhir dan -40.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Namimoto Token (NAMT)

Kapitalisasi Pasar $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Suplai Peredaran 992.00M 992.00M 992.00M Total Suplai 992,000,000.0 992,000,000.0 992,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Namimoto Token saat ini adalah $ 28.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NAMT adalah 992.00M, dan total suplainya sebesar 992000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.22K.