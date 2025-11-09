Tokenomi OpenLoop (OPL)
Tokenomi & Analisis Harga OpenLoop (OPL)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk OpenLoop (OPL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi OpenLoop (OPL)
OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI).
At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies.
Tokenomi OpenLoop (OPL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi OpenLoop (OPL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token OPL yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token OPL yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi OPL, jelajahi harga live token OPL!
Prediksi Harga OPL
Ingin mengetahui arah OPL? Halaman prediksi harga OPL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
