welcome to pandapump the world of pandapump Greetings, PandaPals, and welcome to PandaPump! I’m PicoPanda, the driving force behind this exhilarating crypto extravaganza. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time.
Now I see you’re eager to jump in and join our PandaPump crusade, but hold up! Even in our fun and wild world, there are guidelines to keep everything flowing smoothly. In the PandaPump forest, we live by the ‘8 Rules of PandaPump’ – the heartbeat of our community, the foundation of our values, and the core of our mission to build something great together and keep the adventure alive.
Tokenomi PandaPump (PPUMP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi PandaPump (PPUMP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PPUMP yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PPUMP yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PPUMP, jelajahi harga live token PPUMP!
Prediksi Harga PPUMP
Ingin mengetahui arah PPUMP? Halaman prediksi harga PPUMP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
