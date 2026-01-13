Memahami tokenomi Playdoge ($PLAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Batas maksimum untuk jumlah total token $PLAY yang dapat tersedia.

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Jumlah maksimum token $PLAY yang telah atau akan pernah dibuat.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi $PLAY, jelajahi harga live token $PLAY!