Harga Playdoge Hari Ini

Harga live Playdoge ($PLAY) hari ini adalah $ 0.00013798, dengan perubahan 2.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $PLAY ke USD saat ini adalah $ 0.00013798 per $PLAY.

Playdoge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,295,729, dengan suplai yang beredar 9.40B $PLAY. Selama 24 jam terakhir, $PLAY diperdagangkan antara $ 0.00013638 (low) dan $ 0.00014159 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0023718, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000067.

Dalam kinerja jangka pendek, $PLAY bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -3.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Playdoge ($PLAY)

Kapitalisasi Pasar $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Suplai Peredaran 9.40B 9.40B 9.40B Total Suplai 9,400,000,000.0 9,400,000,000.0 9,400,000,000.0

