Tokenomi Pochita v2 (POCHITA)

Telusuri wawasan utama tentang Pochita v2 (POCHITA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:11:04 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Pochita v2 (POCHITA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Pochita v2 (POCHITA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 80.29K
Total Suplai:
$ 1000.00M
Suplai yang Beredar:
$ 1000.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 80.29K
All-Time High:
$ 0.03193544
All-Time Low:
$ 0.00006076
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Pochita v2 (POCHITA)

Pochita is a female shiba inu dog 🐕 adopted by Kathy 💁🏻‍♀️

Kathy is the owner of Balltze

Balltze is the dog of the Cheems meme

Cheems is part of "Bonk" and "Horny Jail" memes

Bonk action inspired Bonk memecoin

Cheems (Balltze) passed away 🥺

Pochita is the new dog, Bonk's sister, alive 🥰

This community led memecoin celebrates both the newly adopted dog and the anime character that inspired its name, we are fans of both

Situs Web Resmi:
https://pochita.com/

Tokenomi Pochita v2 (POCHITA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Pochita v2 (POCHITA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token POCHITA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token POCHITA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi POCHITA, jelajahi harga live token POCHITA!

Prediksi Harga POCHITA

Ingin mengetahui arah POCHITA? Halaman prediksi harga POCHITA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

