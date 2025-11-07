Harga Pochita v2 Hari Ini

Harga live Pochita v2 (POCHITA) hari ini adalah --, dengan perubahan 19.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POCHITA ke USD saat ini adalah -- per POCHITA.

Pochita v2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 80,177, dengan suplai yang beredar 1000.00M POCHITA. Selama 24 jam terakhir, POCHITA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03193544, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POCHITA bergerak +1.48% dalam satu jam terakhir dan -31.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pochita v2 (POCHITA)

Kapitalisasi Pasar $ 80.18K$ 80.18K $ 80.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 80.18K$ 80.18K $ 80.18K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,999.999999 999,999,999.999999 999,999,999.999999

Kapitalisasi Pasar Pochita v2 saat ini adalah $ 80.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POCHITA adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999999.999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.18K.