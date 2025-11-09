Tokenomi Real GEM Token (GEM)
Tokenomi & Analisis Harga Real GEM Token (GEM)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Real GEM Token (GEM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Real GEM Token (GEM)
Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.
The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.
The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.
Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.
Tokenomi Real GEM Token (GEM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Real GEM Token (GEM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token GEM yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token GEM yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi GEM, jelajahi harga live token GEM!
