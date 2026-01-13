Tokenomi AI AVatar (AIAV)

Telusuri wawasan utama tentang AI AVatar (AIAV), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:20:22 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga AI AVatar (AIAV)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AI AVatar (AIAV), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
Total Suplai:
$ 404.40M
$ 404.40M$ 404.40M
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 15.77M
$ 15.77M$ 15.77M
All-Time High:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
$ 0.039
$ 0.039$ 0.039

Informasi AI AVatar (AIAV)

AIAV membayangkan dunia di mana kecerdasan buatan (AI) tidak hanya dibangun oleh perusahaan, tetapi juga dibentuk secara kolektif oleh para penggunanya. Dengan mengubah dialog manusia nyata menjadi pengetahuan AI, AIAV menciptakan Avatar AI yang dipersonalisasi yang benar-benar mencerminkan orang-orang di baliknya. Kami bertujuan untuk tumbuh menjadi platform Agen AI yang praktis melalui pengalaman AI yang dipersonalisasi. Karena data yang dipelajari AIAV bersifat pribadi dan berharga, pengguna harus diberi penghargaan karena membagikannya — karena mereka bukan hanya kontributor, tetapi juga peserta inti dalam ekosistem. Visi kami adalah platform Agen AI yang tumbuh bersama para penggunanya.

Situs Web Resmi:
https://aiav.ai/
Whitepaper:
https://aiavatar.notion.site/AIAV-White-Paper-2a2de46e80c58070b048c4b8e06b0f92
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x76CC9E532Bb6803EFc3d7766ac16A884a015951f

Tokenomi AI AVatar (AIAV): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AI AVatar (AIAV) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AIAV yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AIAV yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AIAV, jelajahi harga live token AIAV!

Cara Membeli AIAV

Tertarik untuk menambahkan AI AVatar (AIAV) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AIAV, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga AI AVatar (AIAV)

Menganalisis riwayat harga AIAV membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga AIAV

Ingin mengetahui arah AIAV? Halaman prediksi harga AIAV kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

