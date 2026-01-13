Harga AI AVatar Hari Ini

Harga live AI AVatar (AIAV) hari ini adalah $ 0.0413, dengan perubahan 4.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIAV ke USD saat ini adalah $ 0.0413 per AIAV.

AI AVatar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AIAV. Selama 24 jam terakhir, AIAV diperdagangkan antara $ 0.038 (low) dan $ 0.052 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AIAV bergerak -4.62% dalam satu jam terakhir dan -62.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.65K.

Informasi Pasar AI AVatar (AIAV)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.70M$ 16.70M $ 16.70M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 404,404,404 404,404,404 404,404,404 Blockchain Publik BSC

