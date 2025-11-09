Tokenomi River Pts (RIVER PTS)

Telusuri wawasan utama tentang River Pts (RIVER PTS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09
Tokenomi & Analisis Harga River Pts (RIVER PTS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk River Pts (RIVER PTS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga.

Kap. Pasar:
$ 24.85M
Total Suplai:
$ 642.70M
Suplai yang Beredar:
$ 642.70M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 24.85M
All-Time High:
$ 0.0476517
All-Time Low:
$ 0.03104775
Harga Saat Ini:
$ 0.03790554
Informasi River Pts (RIVER PTS)

River Pts are the ecosystem points of the River Protocol — a chain-abstraction stablecoin system that connects liquidity across ecosystems.

River Pts represent participation and contribution rights within the River economy and can be dynamically converted into $RIVER tokens. The system introduces the world’s first Dynamic Airdrop Conversion, where time directly affects conversion ratio and market value.

This turns airdrops into a live, behavior-driven market, aligning user activity, liquidity, and token distribution in real time.

Situs Web Resmi:
https://app.river.inc/

Tokenomi River Pts (RIVER PTS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi River Pts (RIVER PTS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RIVER PTS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RIVER PTS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RIVER PTS, jelajahi harga live token RIVER PTS!

Prediksi Harga RIVER PTS

Ingin mengetahui arah RIVER PTS? Halaman prediksi harga RIVER PTS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

