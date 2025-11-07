BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live River Pts hari ini adalah 0.04006443 USD. Lacak informasi harga aktual RIVER PTS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIVER PTS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live River Pts hari ini adalah 0.04006443 USD. Lacak informasi harga aktual RIVER PTS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIVER PTS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RIVER PTS

Info Harga RIVER PTS

Penjelasan RIVER PTS

Situs Web Resmi RIVER PTS

Tokenomi RIVER PTS

Prakiraan Harga RIVER PTS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo River Pts

Harga River Pts (RIVER PTS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RIVER PTS ke USD:

$0.04006443
$0.04006443$0.04006443
-2.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live River Pts (RIVER PTS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:41:15 (UTC+8)

Informasi Harga River Pts (RIVER PTS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03724136
$ 0.03724136$ 0.03724136
Low 24 Jam
$ 0.04330748
$ 0.04330748$ 0.04330748
High 24 Jam

$ 0.03724136
$ 0.03724136$ 0.03724136

$ 0.04330748
$ 0.04330748$ 0.04330748

$ 0.0476517
$ 0.0476517$ 0.0476517

$ 0.03104775
$ 0.03104775$ 0.03104775

+0.80%

-2.40%

-1.58%

-1.58%

Harga aktual River Pts (RIVER PTS) adalah $0.04006443. Selama 24 jam terakhir, RIVER PTS diperdagangkan antara low $ 0.03724136 dan high $ 0.04330748, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRIVER PTS adalah $ 0.0476517, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03104775.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RIVER PTS telah berubah sebesar +0.80% selama 1 jam terakhir, -2.40% selama 24 jam, dan -1.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar River Pts (RIVER PTS)

$ 25.71M
$ 25.71M$ 25.71M

--
----

$ 25.71M
$ 25.71M$ 25.71M

641.60M
641.60M 641.60M

641,604,767.5468506
641,604,767.5468506 641,604,767.5468506

Kapitalisasi Pasar River Pts saat ini adalah $ 25.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RIVER PTS adalah 641.60M, dan total suplainya sebesar 641604767.5468506. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.71M.

Riwayat Harga River Pts (RIVER PTS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga River Pts ke USD adalah $ -0.00098855551144874.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga River Pts ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga River Pts ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga River Pts ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00098855551144874-2.40%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan River Pts (RIVER PTS)

River Pts are the ecosystem points of the River Protocol — a chain-abstraction stablecoin system that connects liquidity across ecosystems.

River Pts represent participation and contribution rights within the River economy and can be dynamically converted into $RIVER tokens. The system introduces the world’s first Dynamic Airdrop Conversion, where time directly affects conversion ratio and market value.

This turns airdrops into a live, behavior-driven market, aligning user activity, liquidity, and token distribution in real time.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya River Pts (RIVER PTS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga River Pts (USD)

Berapa nilai River Pts (RIVER PTS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda River Pts (RIVER PTS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk River Pts.

Cek prediksi harga River Pts sekarang!

RIVER PTS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi River Pts (RIVER PTS)

Memahami tokenomi River Pts (RIVER PTS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RIVER PTS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang River Pts (RIVER PTS)

Berapa nilai River Pts (RIVER PTS) hari ini?
Harga live RIVER PTS dalam USD adalah 0.04006443 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RIVER PTS ke USD saat ini?
Harga RIVER PTS ke USD saat ini adalah $ 0.04006443. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar River Pts?
Kapitalisasi pasar RIVER PTS adalah $ 25.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RIVER PTS?
Suplai beredar RIVER PTS adalah 641.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RIVER PTS?
RIVER PTS mencapai harga ATH sebesar 0.0476517 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RIVER PTS?
RIVER PTS mencapai harga ATL 0.03104775 USD.
Berapa volume perdagangan RIVER PTS?
Volume perdagangan 24 jam live RIVER PTS adalah -- USD.
Akankah harga RIVER PTS naik lebih tinggi tahun ini?
RIVER PTS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RIVER PTS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:41:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting River Pts (RIVER PTS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,585.96
$101,585.96$101,585.96

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,338.23
$3,338.23$3,338.23

+1.16%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1197
$1.1197$1.1197

+30.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,585.96
$101,585.96$101,585.96

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,338.23
$3,338.23$3,338.23

+1.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2222
$2.2222$2.2222

-0.55%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.08
$965.08$965.08

+3.36%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.711
$4.711$4.711

+371.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008009
$0.008009$0.008009

+275.30%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.8267
$13.8267$13.8267

+126.29%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002342
$0.00002342$0.00002342

+117.45%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1016
$0.1016$0.1016

+103.20%