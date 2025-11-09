Tokenomi Rollback (ROLL)

Telusuri wawasan utama tentang Rollback (ROLL), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga Rollback (ROLL)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Rollback (ROLL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 6.43K
Total Suplai:
$ 10.00M
Suplai yang Beredar:
$ 10.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.43K
All-Time High:
$ 0.02976526
All-Time Low:
$ 0.000591
Harga Saat Ini:
$ 0.0006425
Informasi Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

Situs Web Resmi:
https://www.rollbacklabs.com/
Whitepaper:
https://www.rollbacklabs.com/docs

Tokenomi Rollback (ROLL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Rollback (ROLL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ROLL yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ROLL yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ROLL, jelajahi harga live token ROLL!

Prediksi Harga ROLL

Ingin mengetahui arah ROLL? Halaman prediksi harga ROLL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

