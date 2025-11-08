BursaDEX+
Harga live Rollback hari ini adalah 0.00061854 USD. Kapitalisasi pasar ROLL adalah 6,185.43 USD. Lacak informasi harga aktual ROLL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Rollback hari ini adalah 0.00061854 USD. Kapitalisasi pasar ROLL adalah 6,185.43 USD. Lacak informasi harga aktual ROLL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ROLL

Info Harga ROLL

Penjelasan ROLL

Whitepaper ROLL

Situs Web Resmi ROLL

Tokenomi ROLL

Prakiraan Harga ROLL

Logo Rollback

Harga Rollback (ROLL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ROLL ke USD:

$0.00061854
+4.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Rollback (ROLL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:15:51 (UTC+8)

Harga Rollback Hari Ini

Harga live Rollback (ROLL) hari ini adalah $ 0.00061854, dengan perubahan 4.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROLL ke USD saat ini adalah $ 0.00061854 per ROLL.

Rollback saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,185.43, dengan suplai yang beredar 10.00M ROLL. Selama 24 jam terakhir, ROLL diperdagangkan antara $ 0.000591 (low) dan $ 0.00061849 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02976526, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000591.

Dalam kinerja jangka pendek, ROLL bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan -22.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rollback (ROLL)

$ 6.19K
--
$ 6.19K
10.00M
10,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Rollback saat ini adalah $ 6.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROLL adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.19K.

Riwayat Harga Rollback USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000591
Low 24 Jam
$ 0.00061849
High 24 Jam

$ 0.000591
$ 0.00061849
$ 0.02976526
$ 0.000591
+0.30%

+4.66%

-22.76%

-22.76%

Riwayat Harga Rollback (ROLL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Rollback ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Rollback ke USD adalah $ -0.0003934674.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Rollback ke USD adalah $ -0.0005748364.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Rollback ke USD adalah $ -0.01966795248049946.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.66%
30 Days$ -0.0003934674-63.61%
60 Hari$ -0.0005748364-92.93%
90 Hari$ -0.01966795248049946-96.95%

Prediksi Harga untuk Rollback

Prediksi Harga Rollback (ROLL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ROLL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Rollback (ROLL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Rollback berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Rollback yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ROLL untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Rollback.

Apa yang dimaksud dengan Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

Sumber Daya Rollback (ROLL)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rollback

Berapa nilai 1 Rollback pada tahun 2030?
Jika Rollback tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Rollback tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:15:51 (UTC+8)

