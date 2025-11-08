Harga Rollback Hari Ini

Harga live Rollback (ROLL) hari ini adalah $ 0.00061854, dengan perubahan 4.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROLL ke USD saat ini adalah $ 0.00061854 per ROLL.

Rollback saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,185.43, dengan suplai yang beredar 10.00M ROLL. Selama 24 jam terakhir, ROLL diperdagangkan antara $ 0.000591 (low) dan $ 0.00061849 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02976526, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000591.

Dalam kinerja jangka pendek, ROLL bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan -22.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rollback (ROLL)

Kapitalisasi Pasar $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Rollback saat ini adalah $ 6.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROLL adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.19K.