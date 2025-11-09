Tokenomi Siyana (SYYN)

Telusuri wawasan utama tentang Siyana (SYYN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:48:54 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Siyana (SYYN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Siyana (SYYN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 322.64K
Total Suplai:
$ 100.00B
Suplai yang Beredar:
$ 87.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 370.85K
All-Time High:
$ 0.00001493
All-Time Low:
$ 0.0000013
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Siyana (SYYN)

Siyana studios is a graphic design and typography agency based in Barcelona. Our token aims to unlock unique drops and experiences in the farcaster mini app. By holding the token you'll be able to purchase exlcusive garments and accessories. The token will also give you early access to the weekly drops which will be synced with the tuesday farcaster rewards so users can spend their rewards as they choose.

Situs Web Resmi:
https://farcaster.xyz/siyana

Tokenomi Siyana (SYYN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Siyana (SYYN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SYYN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SYYN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SYYN, jelajahi harga live token SYYN!

Prediksi Harga SYYN

Ingin mengetahui arah SYYN? Halaman prediksi harga SYYN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

