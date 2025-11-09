Tokenomi Skully (SKULLY)

Tokenomi Skully (SKULLY)

Telusuri wawasan utama tentang Skully (SKULLY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:14:31 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Skully (SKULLY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Skully (SKULLY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 52.62K
Total Suplai:
$ 978.56M
Suplai yang Beredar:
$ 778.56M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 66.14K
All-Time High:
$ 0.00021932
All-Time Low:
$ 0.00006412
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Skully (SKULLY)

$SKULLY is a deflationary, gainful token brought to you by Necro League.

Its only purpose is to reward token holders and strengthen the Necro League ecosystem.

Staking with min 100% APR + you get rewarded in numerous partner tokens as well!

Multiple, smart built-in burning methods to keep value in the long run.

In addition, you'll be able to use it to upgrade your Necro League NFTs (Tireless Workers), including their earning capabilities.

Situs Web Resmi:
https://necroleague.net/
Whitepaper:
https://necroleague.gitbook.io/whitepaper

Tokenomi Skully (SKULLY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Skully (SKULLY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SKULLY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SKULLY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SKULLY, jelajahi harga live token SKULLY!

Prediksi Harga SKULLY

Ingin mengetahui arah SKULLY? Halaman prediksi harga SKULLY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

