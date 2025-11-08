Harga Skully Hari Ini

Harga live Skully (SKULLY) hari ini adalah $ 0.00006499, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SKULLY ke USD saat ini adalah $ 0.00006499 per SKULLY.

Skully saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,595, dengan suplai yang beredar 778.56M SKULLY. Selama 24 jam terakhir, SKULLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00021932, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006412.

Dalam kinerja jangka pendek, SKULLY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -37.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Skully (SKULLY)

Kapitalisasi Pasar $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Suplai Peredaran 778.56M 778.56M 778.56M Total Suplai 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Kapitalisasi Pasar Skully saat ini adalah $ 50.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SKULLY adalah 778.56M, dan total suplainya sebesar 978558324.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.59K.