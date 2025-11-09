Tokenomi Sol402 Proxy (SOL402)
Sol402 is a paywall orchestration platform built around the emerging x402 (HTTP 402) payment flow. We sit in front of any origin URL or API and turn each request into a pay-per-use interaction: first call returns a standards-compliant 402 challenge, the user or agent pays via Solana USDC, and the request is retried automatically with the payment receipt. Under the hood, Sol402 runs on Cloudflare Workers with KV/R2 storage, uses PayAI’s facilitator for verified settlement, and proxies responses 1:1 once the payment clears. Builders can mint links or API keys in seconds through our self-serve dashboard, monitor real-time usage (ClickHouse-backed analytics, Grafana hooks), and customize pricing per endpoint.
The SOL402 token is the access and utility layer for the platform. Holding thresholds unlock progressively deeper capabilities: instant onboarding and free-call quotas at ≥1 M SOL402, 25% pricing discounts and higher throughput at ≥2 M, and premium perks (priority RPC retry lanes, analytics exports, webhook delivery, forthcoming custodial payout mode) at ≥5 M. Tokens also gate advanced features we have on the roadmap: automatic link provisioning for partners, feature flags, and governance over the network’s fee schedules. In short, the project provides the 402 paywall infrastructure while SOL402 aligns usage, access, and future growth across the ecosystem.
Tokenomi Sol402 Proxy (SOL402): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Sol402 Proxy (SOL402) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SOL402 yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SOL402 yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SOL402, jelajahi harga live token SOL402!
