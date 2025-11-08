Harga Sol402 Proxy Hari Ini

Harga live Sol402 Proxy (SOL402) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOL402 ke USD saat ini adalah -- per SOL402.

Sol402 Proxy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,830, dengan suplai yang beredar 999.95M SOL402. Selama 24 jam terakhir, SOL402 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOL402 bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sol402 Proxy (SOL402)

Kapitalisasi Pasar $ 41.83K$ 41.83K $ 41.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.83K$ 41.83K $ 41.83K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,953,682.731282 999,953,682.731282 999,953,682.731282

Kapitalisasi Pasar Sol402 Proxy saat ini adalah $ 41.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOL402 adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999953682.731282. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.83K.