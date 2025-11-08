BursaDEX+
Harga live Sol402 Proxy hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SOL402 adalah 41,830 USD. Lacak informasi harga aktual SOL402 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SOL402

Info Harga SOL402

Penjelasan SOL402

Situs Web Resmi SOL402

Tokenomi SOL402

Prakiraan Harga SOL402

Logo Sol402 Proxy

Harga Sol402 Proxy (SOL402)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SOL402 ke USD:

--
----
-1.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Sol402 Proxy (SOL402)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:03:50 (UTC+8)

Harga Sol402 Proxy Hari Ini

Harga live Sol402 Proxy (SOL402) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOL402 ke USD saat ini adalah -- per SOL402.

Sol402 Proxy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,830, dengan suplai yang beredar 999.95M SOL402. Selama 24 jam terakhir, SOL402 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOL402 bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sol402 Proxy (SOL402)

$ 41.83K
$ 41.83K

--
--

$ 41.83K
$ 41.83K

999.95M
999.95M

999,953,682.731282
999,953,682.731282

Kapitalisasi Pasar Sol402 Proxy saat ini adalah $ 41.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOL402 adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999953682.731282. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.83K.

Riwayat Harga Sol402 Proxy USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.73%

-1.97%

--

--

Riwayat Harga Sol402 Proxy (SOL402) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sol402 Proxy ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sol402 Proxy ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sol402 Proxy ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sol402 Proxy ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.97%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Sol402 Proxy

Prediksi Harga Sol402 Proxy (SOL402) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SOL402 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Sol402 Proxy (SOL402) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Sol402 Proxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Sol402 Proxy yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SOL402 untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Sol402 Proxy.

Apa yang dimaksud dengan Sol402 Proxy (SOL402)

Sol402 is a paywall orchestration platform built around the emerging x402 (HTTP 402) payment flow. We sit in front of any origin URL or API and turn each request into a pay-per-use interaction: first call returns a standards-compliant 402 challenge, the user or agent pays via Solana USDC, and the request is retried automatically with the payment receipt. Under the hood, Sol402 runs on Cloudflare Workers with KV/R2 storage, uses PayAI’s facilitator for verified settlement, and proxies responses 1:1 once the payment clears. Builders can mint links or API keys in seconds through our self-serve dashboard, monitor real-time usage (ClickHouse-backed analytics, Grafana hooks), and customize pricing per endpoint.

The SOL402 token is the access and utility layer for the platform. Holding thresholds unlock progressively deeper capabilities: instant onboarding and free-call quotas at ≥1 M SOL402, 25% pricing discounts and higher throughput at ≥2 M, and premium perks (priority RPC retry lanes, analytics exports, webhook delivery, forthcoming custodial payout mode) at ≥5 M. Tokens also gate advanced features we have on the roadmap: automatic link provisioning for partners, feature flags, and governance over the network’s fee schedules. In short, the project provides the 402 paywall infrastructure while SOL402 aligns usage, access, and future growth across the ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sol402 Proxy (SOL402)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sol402 Proxy

Berapa nilai 1 Sol402 Proxy pada tahun 2030?
Jika Sol402 Proxy tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Sol402 Proxy tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:03:50 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$21.37

$0.00007496

$0.010406

$0.000012799

$0.18627

$3.516

