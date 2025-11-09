Tokenomi Solotto (LOTTO)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Solotto (LOTTO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Solotto (LOTTO)
Solotto ($LOTTO) is the first on-chain lottery built on Solana. Holders qualify for weekly raffles by trading at least 75% of their holdings each cycle (Monday–Sunday). Wallets are split into tiers, and winners are randomly selected with prize pools funded directly from Pump.fun’s dynamic creator fees.
This system drives trading volume, rewards active participants, and gamifies the experience — giving traders both a chance to profit from market activity and to win additional rewards.
Trade. Hold. Win.
Tokenomi Solotto (LOTTO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Solotto (LOTTO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token LOTTO yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token LOTTO yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
